Помогите срочно номер 5 и если сможете номер 7

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Помогите срочно номер 5 и если сможете номер 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёгкое задание. В 5 номере напряги фантазию. 7. 1 рис. Что делал Вася? Вася читает. Вася-замечательный чтец! 2 рис. Почему книги падают? Мальчик уронил книги. Неси осторожней! 3 рис. Хулиганы испортили стену. Что написано на стене?
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