Помогите срочно номер 5 и если сможете номер 7

Гость: Гость:

Лёгкое задание. В 5 номере напряги фантазию. 7. 1 рис. Что делал Вася? Вася читает. Вася-замечательный чтец! 2 рис. Почему книги падают? Мальчик уронил книги. Неси осторожней! 3 рис. Хулиганы испортили стену. Что написано на стене?