Что такое кризис перепроизводства, как он возникает и как влияет на общество?

История
Что такое кризис перепроизводства, как он возникает и как влияет на общество?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономический кризисхарактеризуется резким и значительным падениемпроизводства[1]. Первые крупные кризисы происходили в Англии в XVII веке. С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы приобрели циклический характер и стали составлять одну из фазэкономического цикла. Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного уровня населения[2].
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