Фонетический разбор слова "лёгкие"
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Фонетический разбор слова "лёгкие"
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Лёгкие - 6 букв, 7 звуков, 3 слога. л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий ё — [о] — гласный, ударный г — [х] — согласный, непарный глухой, парный твёрдый к — [к’] — согласный, парный глухой, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный е — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий [э] — гласный, безударный
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