Какая форма рельефа образуется под действием проточных вод?

География
Какая форма рельефа образуется под действием проточных вод?
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Гость:
                                   Речные   ................................................                                       
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