Помогите! Мне нужно составить расказ по пословице (Нужен не только учёный но и см??шлёный)
Литература
Помогите! Мне нужно составить расказ по пословице (Нужен не только учёный но и см??шлёный)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила было не богатая девочка по имени Маша и богатая девочка Катя . Катя думала что она самая умная в школе а Маша думала что все умные и начился у них спор . Потом пришла учительница и сказала Маше и Кате почему вы спорите Катя сказала потому что она говорит все умные в школе а Маша сказала потому что Катя говорит что она самая умная в школе сказала учительница Кате и Маше нужен не толька умные но и смышленые и Катя с Машей поняли что не толька умные нужны но и смышленые конец надеюсь тебе понравилось расска
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