Я во втором классе Помогите решить задачу катя нарисовала в альбоме 6 рисункков красками A8 фломастерами она оформила 5 рисунков и повесил на стену сколько рисунков остал ось в альбоме
Математика
Я во втором классе Помогите решить задачу катя нарисовала в альбоме 6 рисункков красками A8 фломастерами она оформила 5 рисунков и повесил на стену сколько рисунков остал ось в альбоме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рисунок остался в альбоме
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