Я во втором классе Помогите решить задачу катя нарисовала в альбоме 6 рисункков красками A8 фломастерами она оформила 5 рисунков и повесил на стену сколько рисунков остал ось в альбоме

Математика

Я во втором классе Помогите решить задачу катя нарисовала в альбоме 6 рисункков красками A8 фломастерами она оформила 5 рисунков и повесил на стену сколько рисунков остал ось в альбоме

Автор: Гость