Помогите решить линейное уравнение СПОСОБОМ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ. 3х-6у=12, 3х+5у=100 ( полностью пожалуйста)

Алгебра
Помогите решить линейное уравнение СПОСОБОМ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ. 3х-6у=12, 3х+5у=100 ( полностью пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычтем из первого уравнения второе и решим его: Подставим значение "у" в любое из данных уравнений (например, в первое) и решим получившееся уравнение: Ответ:
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