Помогите перевести на казахский , пожалуйста: Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо за то что дала мне жизнь, была всегда со мной. Желаю тебе всегда оставаться красивой, желаю радости , веселья, счастья, здоровья и д...

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Помогите перевести на казахский , пожалуйста: Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо за то что дала мне жизнь, была всегда со мной. Желаю тебе всегда оставаться красивой, желаю радости , веселья, счастья, здоровья и добра. Я люблю тебя.

Автор: Гость