Помогите перевести на казахский , пожалуйста: Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо за то что дала мне жизнь, была всегда со мной. Желаю тебе всегда оставаться красивой, желаю радости , веселья, счастья, здоровья и д...

Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский , пожалуйста: Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо за то что дала мне жизнь, была всегда со мной. Желаю тебе всегда оставаться красивой, желаю радости , веселья, счастья, здоровья и добра. Я люблю тебя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Апа сiздi туган кунiнiз мен кутыктаймын. сiзге рахмет айтамын осы омырге алып келгененге ар кашан жанымда болганыныз ушун. сiзге тилейтiнiм ар кашан осылай адемi болып калауереныз ар кашан куанып журевериниз банкет, денсаулык тлеймин. мен сiздi жаксы коремiн.
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