Площадь основания конуса равна м а площадь осевого сечения n найдите площадь боко??ой поверхности конуса
Геометрия
Площадь основания конуса равна м а площадь осевого сечения n найдите площадь боко??ой поверхности конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь основания конуса S1=πR²=m; R²=m/π; R=√m/π. Площадь осевого сечения S2=0,5·h·2R=hR=n; h=n/R. L²=R²+h²=m/n + n²/R² Площадь боковой поверхности конуса S3=πRL=π√m/√n ·(m/n+n²/R²)/
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский , пожалуйста: Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо за то что дала мне жизнь, была всегда со мной. Жел...