Умоляю, помогите с решением! 2) Упростите выражение: a) a^2+3 дробь a^3 - 3-a дробь 3a= б) x дробь x-1 + x дробь x+1= в) x дробь x-2y - 4y^2 дробь x^2-2xy=
Алгебра
Умоляю, помогите с решением! 2) Упростите выражение: a) a^2+3 дробь a^3 - 3-a дробь 3a= б) x дробь x-1 + x дробь x+1= в) x дробь x-2y - 4y^2 дробь x^2-2xy=
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Гость:
Кароч а =3б и так далее
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