Из двух углов прилежащих к одной стороне четырёхугольника проведены биссектрисы.найдите значение х.
Математика
Из двух углов прилежащих к одной стороне четырёхугольника проведены биссектрисы.найдите значение х.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойствам треугольника сумма углов в треугольнике равна 180 градусам тогда х=180-45-32=103 градуса
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