Из двух углов прилежащих к одной стороне четырёхугольника проведены биссектрисы.найдите значение х.

Математика
Из двух углов прилежащих к одной стороне четырёхугольника проведены биссектрисы.найдите значение х.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойствам треугольника сумма углов в треугольнике равна 180 градусам тогда х=180-45-32=103 градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. Сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза.
Ответить
Русский язык
Помогите срочно номер 5 и если сможете номер 7
Ответить
Русский язык
Глаголы в скобках запиши в форме наст.вр. 3 го л. мн.ч. Сверху укажи спряжение. Подче??кни синим каоандашом глаголы, спряжение которых ты определил...
Ответить
История
Что такое кризис перепроизводства, как он возникает и как влияет на общество?
Ответить
Математика
Решите пример : 16,5: 2,745-1/19 *57
Ответить