Содержание тимина в ДНК примерно равно 30 %. Каково содержание гуанина?
Биология
Содержание тимина в ДНК примерно равно 30 %. Каково содержание гуанина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+Т+Ц+Г = 100% Т=А=30% Т+А=60% 100% - 60% = 40% Ц+Г=40% Г= 40% : 2= 20% Ответ: Г= 20%
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