В первую учебную неделю из школьной библиотеки книги взяли 45 учеников, а во вторую - 25 учеников. В конце сентября 40 книг вернули. сколько ребят ещё читают книги

Математика

В первую учебную неделю из школьной библиотеки книги взяли 45 учеников, а во вторую - 25 учеников. В конце сентября 40 книг вернули. сколько ребят ещё читают книги

Автор: Гость