В первую учебную неделю из школьной библиотеки книги взяли 45 учеников, а во вторую - 25 учеников. В конце сентября 40 книг вернули. сколько ребят ещё читают книги
Математика
В первую учебную неделю из школьной библиотеки книги взяли 45 учеников, а во вторую - 25 учеников. В конце сентября 40 книг вернули. сколько ребят ещё читают книги
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Гость:
45+25-40=30 чел читают книги
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