10 инностранных валют
Экономика
10 инностранных валют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юань, доллар, евро, ливийский динар, шверцайский франк, британский фунт, Иорданский динар, оманский риал, кувейтский динар, бахрейнский динар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При выстреле из ружья пуля массой 0,09 кг вылетела со скоростью 800 м/с. На полет пули ??ошло 30% энергии, полученной от сгоревшего пороха. Какова ...
Русский язык
Напишите пожалуйста предложение с данными фразеологизмами: Держать ухо востро, н?? в своей тарелке,съесть пуд соли, смотреть сквозь розовые очки, д...
Математика