Тело брошено вертикально вверх со скоростью 4,9м/с на какой высоте его потанциальн??я т кинетическая энергии станут одинаковыми ?
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 4,9м/с на какой высоте его потанциальн??я т кинетическая энергии станут одинаковыми ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mgh=mv^2/2 gh=v^2/2 h=v^2/2g=4.9^2/2*9.8=4.9/2*2=4.9/4=1.1225≈1.12(м) Ответ:1.12м
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