Тело брошено вертикально вверх со скоростью 4,9м/с на какой высоте его потанциальн??я т кинетическая энергии станут одинаковыми ?

Физика

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 4,9м/с на какой высоте его потанциальн??я т кинетическая энергии станут одинаковыми ?

Автор: Гость