Найдите углы равнобедренной трапеции,если один из ее углов равен 53°.

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Сумма всех углов в трапеции 360°. Т.к. она равнобедренная, то углы при основании будут равными, каждый по 53°. Тогда два другие угла в сумме 360-53-53=254°. Делим пополам 254:2=127°. Ответ: 2 угла 53 ° и 2 угла 127°