Найдите углы равнобедренной трапеции,если один из ее углов равен 53°.
Геометрия
Найдите углы равнобедренной трапеции,если один из ее углов равен 53°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов в трапеции 360°. Т.к. она равнобедренная, то углы при основании будут равными, каждый по 53°. Тогда два другие угла в сумме 360-53-53=254°. Делим пополам 254:2=127°. Ответ: 2 угла 53 ° и 2 угла 127°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему Ассирия,долгое время подчинявшаяся другим странам смогла стать военной державой?Как вы понимаете слово"держава"
Математика
Придумайте 10-значное число, такое что первая цифра (слева) - это количество нулей в этом числе, вторая - количество единиц, третья - количество дв...
Русский язык