Рельеф Московской области(Павловский Посад )

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Павловский Посад расположен восточнее Москвы, приблизительно в 70 километрах от неё. Павлово-Посадский район непосредственно граничит с Владимирской областью на севере, Ногиским районом на западе, Орехово-Зуевским районом на Востоке и, наконец, с Раменским районом на юге. Город окутан густой автомобильной транспортной сетью, на территории района лежит железная дорога Нижегородского направления, расположены четыре железнодорожные станции: Павловский Посад, Вохна, Ленская и Электрогорск. К северу от района проходит крупная автомобильная магистраль — Горьковское шоссе, к югу Ликино-Дулёвское шоссе. Все перечисленные факторы вносят положительные черты в экономико-географическое положение города Павловского Посада и района. На территории Павлово-Посадского района расположена тепловая электростанция, ранее работавшая на торфе и угле, но в связи с загрязнением, производимым при сгорании данных видов топлива, станция ныне работает на природном газе. Население района составляет порядка 100 тыс. человек, 75 тыс. из которых проживает в Павловском Посаде. Статистика свидетельствует о естественной убыли населения: в период за 1999 год в районе умерло 900 человек, а родилось лишь 300. Эти данные датируются 1999 годом. Экономико-географическое положение района ухудшается близостью города Электросталь, что лежит к западу от Павловского Посада. Дело в том, что атмосфера города загрязняется отходами промышленных предприятий Элестросталя. Главной отраслью промышленности города является текстильная отрасль. В частности Павлово-Покровская фабрика получила знак Woolmark. Всё это может свидетельствовать о том, что ЭГП района весьма выгодное, за исключением вносимых в него корректировок близостью крупного промышленного города. Дополнительно: Абсолютная высота города над уровнем морясоставляет 138 м, в деревне Мишутино – 134 м, а в деревне Грибово – 141 м. Павловский Посад расположен почти в центре Русской равнины, в 67 км от Москвы, в одиннадцатичасовом поясе. Площадь его составляет 602,3 км2 , что составляет 0,8% территории Московской области. Координаты – 55,8 с. ш., 38 в. д. Город Павловский Посад находится в северном умеренном поясе освещённости. Климат умеренно-континентальный, с довольно мягкой зимой, частыми оттепелями и влажным летом. Средняя годовая температура составляет порядка +3.5оС Абсолютная температура: maxt= + 36, mint= - 45; средняя: t и = + 17,5, t я = - 10,5. Осадков выпадает приблизительно 500 – 600 мм/год. Преобладающие ветры юго-западного или западного направления. Самый продолжительный сезон — зима —длится с 5 ноября по 4 апреля. Самый короткий день длится 7 часов и 1 минут,. а самая длинная ночь — 16 часов 59 минут. По числу населения и площади, район превосходит многие европейские государства. По плотности населения район занимает одно из первых мест в Подмосковье. Современный рельеф города возник в результате деятельности внешних и внутренних сил. Территория города неоднократно была занята морем и, вследствие поднятия, превратилась в сушу. Поэтому все полезные ископаемые нашего района осадочного происхождения. В долине реки Клязьмы залегают доломиты, известняки, пески, гравий и большие запасы торфа. это подробная характеристика http://www.ppvohna.narod.ru/geopp.htm