узнать название 2 ярких звезд в созвездии Орион
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узнать название 2 ярких звезд в созвездии Орион
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Гость:
Ригель, Бетельгейзе ,беллатрикс
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