7(2x+3)-10x . Пожалуйста помогите .
Математика
7(2x+3)-10x . Пожалуйста помогите .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14x+21-10x=0 4x=-21 x=-21/4=-5 1/4
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