Предложения на тему зимний вечер. Ключевые слова. Рано вечереет. Холодный ветер. З??прошил всё вокруг. Узкая полоска света. В сторожке лесника. Хлопотливая хозяйка. Так хорошо.

Гость: Гость:

Зимой рано вечереет. Холодный ветер взвыл, поднимая хлопья снега, который запорошил всё вокруг. Узкая полоска света исходила из сторожки лесника, в котором хлопотливая хозяйка заваривала чай. Так хорошо сидеть в такие вечера дома и смотреть на весь этот природный беспорядок.