Какие города в России имеют наибольшую численность населения

География
Какие города в России имеют наибольшую численность населения
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Гость:
По убыванию десятка самых многочисленных городов России: Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Казань Челябинск Омск Самара Ростов-на-Дону
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