Четвертую часть всего времени движения скорость была 20км/ч, а остальное время 30км/ч. Найти сренднюю скорость движения

Физика

Четвертую часть всего времени движения скорость была 20км/ч, а остальное время 30км/ч. Найти сренднюю скорость движения

Автор: Гость