Четвертую часть всего времени движения скорость была 20км/ч, а остальное время 30км/ч. Найти сренднюю скорость движения

Физика
Четвертую часть всего времени движения скорость была 20км/ч, а остальное время 30км/ч. Найти сренднюю скорость движения
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Гость:
Ответ : 27,5 км/ч ...
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