× почему жизнь может существовать только при постоянном поступлении солнечной э??ергии

Биология
× почему жизнь может существовать только при постоянном поступлении солнечной э??ергии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что мы (существа с гетеротрофным типом питания) потребляем готовые органические вещества, а они образуются в зеленых растениях под действием солнечного света т.е являются запасенной энергией Солнца.
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