Алгебра 8кл 120. представьте в виде рациональной дроби (б,д) 121. выполните действие (а,б,д,е)

Алгебра
Алгебра 8кл 120. представьте в виде рациональной дроби (б,д) 121. выполните действие (а,б,д,е)
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Гость:
Вот решение на фото все видно
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