Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе? плиииииз

Обществознание
Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе? плиииииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что денежная единица в то время мало использовалась. Чаще производился натуральный обмен (вещь-вещь). Да и чеканить деньги было слишком муторно, ведь, чтобы их сделать, надо было еще достать материал, из которого их чеканить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите маленькую волшебную сказку ! Заранее спасибо!
Ответить
История
Напешите письмо от имени жителя древнего египта
Ответить
Алгебра
Алгебра 8кл 120. представьте в виде рациональной дроби (б,д) 121. выполните действие (а,б,д,е)
Ответить
История
Что делает боец пехоты??
Ответить
Биология
× почему жизнь может существовать только при постоянном поступлении солнечной э??ергии
Ответить