Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе? плиииииз

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Потому что денежная единица в то время мало использовалась. Чаще производился натуральный обмен (вещь-вещь). Да и чеканить деньги было слишком муторно, ведь, чтобы их сделать, надо было еще достать материал, из которого их чеканить.