Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе? плиииииз
Обществознание
Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе? плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что денежная единица в то время мало использовалась. Чаще производился натуральный обмен (вещь-вещь). Да и чеканить деньги было слишком муторно, ведь, чтобы их сделать, надо было еще достать материал, из которого их чеканить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
История