Напешите письмо от имени жителя древнего египта
История
Напешите письмо от имени жителя древнего египта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий фараон приказал мне плыть с товарами в Великое Святилище. Но мы не сможем поплыть, так как Великий Ра разгневался на нас, и послал засуху. Теперь мы все погибнем.
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