Напишите маленькую волшебную сказку ! Заранее спасибо!

Литература
Напишите маленькую волшебную сказку ! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был Царь,звали его князь, конь у него был красивый, ловкий, но не обычным он был,а волшебным. Как то раз, взял Царь с собой коня в поход,заблудились они, конь взмахнул копытом, и они оказались на другой стороне этой ограды, у них не было еды, конь точно так же сделал как и раньше. И у них был чуть ли пир не на весь мир. Они радовались этому коню.. Но однажды случилась беда...Конь внезапно умер...
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