Словообразовательный разбор вездеходный, переводчик, кресло-качалка, подледный, поиск, новгород, рядовой, расход, разыскать,прошляпить
Русский язык
Словообразовательный разбор вездеходный, переводчик, кресло-качалка, подледный, поиск, новгород, рядовой, расход, разыскать,прошляпить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вездеходный-везде+ход(сложение) Переводчик-перевод(суффиксальный) Кресло-качалка-кресло+качалка(сложение) Подледный-лед (приставочно-суффиксальный) поиск-искать(бессуфиксный) новогород-новый+город(сложение) рядовой хезе расход-ход(приставочный) разыскать-искать(праставочный) прошляпить-пляпа(прастав.суфф)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Пожалуйста сделайте морфологический разбор (циферка 3) у слов :облако ПРЕВРАТИЛОС??,размыл ТРОПИНКУ,В ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Заранее спасибо)