Лексический разбор слова стена

Русский язык
Лексический разбор слова стена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Стена-вертикальная ограждающая конструкция.Стена-ограждающий элемент здания. 2.Многозначно. 3.Прямое значение. 4.Синоним-ограждение. 5.Антоним-пол. 6.Не является исконно русским. 7.Не устаревшее. 8.Не входит в состав фразеологизмов.
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