Текст с устаревшими словами (минимум 50 слов), с объяснением значения слов.
Русский язык
Текст с устаревшими словами (минимум 50 слов), с объяснением значения слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лукавый- коварный, полон - плен, зычный- громкий, шелепуга- кнут, маковки -купол церкви
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Выпишите термин, которым обозначают слова и грамматические формы разговорной речи, придающие речи Фамусова грубоватый, стилистически сниженный отте...
Русский язык
Русский язык
Словообразовательный разбор вездеходный, переводчик, кресло-качалка, подледный, поиск, новгород, рядовой, расход, разыскать,прошляпить
Русский язык