Написать програму для решения задачи: дано натуральное число n посчитать сумму ци??р числа

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Написать програму для решения задачи: дано натуральное число n посчитать сумму ци??р числа
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Гость:
S - сумма цифр цифра - последняя цифра в числе
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