Срочно! Дам 10 баллов,не сложно. Просто составьте задачу с равнобедренными треугольниками.

Математика
Срочно! Дам 10 баллов,не сложно. Просто составьте задачу с равнобедренными треугольниками.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию, равна 8, а основание относится к боковой стороне как 6 : 5. Найти, на каком расстоянии от вершины треугольника находится точка пересечения его биссектрис.
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