ПРОСТО РЕШИТЕ 14 БАЛЛОВ
Алгебра
ПРОСТО РЕШИТЕ 14 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4x+7-(x+2)=2x+4.8 4x+7-x-2=2x+4.8 x=1.8 2)3x-1=2(x+1)-(4-x) 3x-1=2x+2-4+x 0≠-1 не имеет мысл 3)3x-1=2(x+1)-(3-x) 3x-1=2x+2-3+x 0=0 4)3(x-1)+x+4=2(x+2) 3x-3+x+4=2x+4 2x=3 x=1.5
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