Вставить пропущеное слово: A man and four children .... from he 21st century

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Вставить пропущеное слово: A man and four children .... from he 21st century
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Гость:
A man and four children are from the 21st century
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