Поставить вместо цветных клеток такие числа чтобы равенства стали верными
Математика
Поставить вместо цветных клеток такие числа чтобы равенства стали верными
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1 9 51 4 8 55 Удачного дня и хорошего настроения.
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