Помогите плиз решили прошлый раз но фото размазанное получилось
Математика
Помогите плиз решили прошлый раз но фото размазанное получилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) b=2 b=4 y=2 2) a=6 x=1 y=18 a=5 b=3 3) a=27 c=4 c=9 x=8 b=36 Вообще, тут можно взять таблицу умножения и по ней делать. Вам до какого делать?
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