Помогите плиз срочно! на двух полках стояло 56 книг. после того как с каждой полки ??няли книг поровну на одной полке осталось 19 а на другой 7. сколько книг стояло на каждой полке?

Математика

Помогите плиз срочно! на двух полках стояло 56 книг. после того как с каждой полки ??няли книг поровну на одной полке осталось 19 а на другой 7. сколько книг стояло на каждой полке?

Автор: Гость