Помогите плиз срочно! на двух полках стояло 56 книг. после того как с каждой полки ??няли книг поровну на одной полке осталось 19 а на другой 7. сколько книг стояло на каждой полке?
Математика
Помогите плиз срочно! на двух полках стояло 56 книг. после того как с каждой полки ??няли книг поровну на одной полке осталось 19 а на другой 7. сколько книг стояло на каждой полке?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х книг сняли с каждой полки, тогда с двух полок сняли 2х киг, Т.к. книг было 56, а осталось (19+7)книг, составим уравнение:56-2х=19+7-2х=26-56х=-30/-2х=15 книг сняли с каждой полки19+15=34 книги на первой7+15=22 книг на второйпроверка34+22=56
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