Помогите плиз срочно ;(

Гость: Гость:

№1. Х-это всего денег у покупателя. За пальто он отдал 2/3*х. Т.к. 1600 рублей - это 2/5 от пальто,т.е. это 2/5*2/3*х. Тогда 1600=2/5*2/3*х,отсюда Х=6000 рублей. №2. Пусть Х-это все расстояние. Тогда 12*1/4+3/7*12*1/4(это расстояние за 2-ой час)+2/3*х=х 931/28=1/3*х х=2793/28=99*21/28 км №3. ((1*1/4)^2-5/8)*10*2/3-7*1/3=((5/4)^2-5/8)*32/3-22/3=(25/16-5/8)*32/3-22/3=(25/16-10/16)*32/3-22/3=15/16*32/3-22/3=10-22/3=30/3-22/3=8/3=2*2/3