Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг

Математика

Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг

Автор: Гость