Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг
Математика
Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг
Ответ(ы) на вопрос:
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(1-0.7)*x=4.8 0.3*x=4.8 *10 3x=48 x=16
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