Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг

Математика
Помогите плиз сушке теряет 0,7 своей массы . Сколько кг сливы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы ? Есть ответы : а) 25 кг, в) 18 кг, с) 16 кг, d) 19 кг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-0.7)*x=4.8 0.3*x=4.8 *10 3x=48 x=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(3х+2 )^2-(9х-1)(х+1)>=17 раскрыть скобки с подробностью
Ответить
Математика
Помогите решить 3 задачу
Ответить
Другие предметы
Наличее или отсутствие пыльцы и опыления у 1)папоротниках 2)голосемянных 3)цветков??х растений
Ответить
Математика
57:3равно (30плюс27):3равно
Ответить
Английский язык
Complete the questions
Ответить