Помогите решить 3 задачу

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Дуга АD=дуга АВ+дугаВD=132°+48°=180°,тогда АD-диаметр окружности и поэтому ∠ACD=90 °,так как опирается на дугу в 180°.Поэтому ΔАСD-пяямоугольный По т.Пифагора имеем: AD²=AC²+CD² AD²=24²+10²=576+100=676, AD=√676=26 OA=AD/2, OA=r=26/2=13 Ответ:13см