Сходство и различия 2-ух полуостровов Калифорния и Флорида
География
Сходство и различия 2-ух полуостровов Калифорния и Флорида
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Сходства: расположены на одной широте (примерно: 28 с.ш.). Средняя температура января и июля одинаковые. Различия: п-ов Калифорния имеет выход в Тихий океан, а п-ов Флорида - в Атлантический. Разный рельеф и осадки (на п-ов Флорида примерно 2000 мм. осадков а в Калифорнии- 500 - 250 мм.).
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