А)(х+2)^2+(2х-1)^2; б) х^4-х^3-х+1; в)9х^3-100=0 г)(4у-3)-(2у+5)^2=0 пожалуйста можно побыстрее у меня контрольная

Алгебра

А)(х+2)^2+(2х-1)^2; б) х^4-х^3-х+1; в)9х^3-100=0 г)(4у-3)-(2у+5)^2=0 пожалуйста можно побыстрее у меня контрольная

Автор: Гость