А)(х+2)^2+(2х-1)^2; б) х^4-х^3-х+1; в)9х^3-100=0 г)(4у-3)-(2у+5)^2=0 пожалуйста можно побыстрее у меня контрольная

Алгебра
А)(х+2)^2+(2х-1)^2; б) х^4-х^3-х+1; в)9х^3-100=0 г)(4у-3)-(2у+5)^2=0 пожалуйста можно побыстрее у меня контрольная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) х²+4x+4+4х²-4x+1= =5х²+5=5(х²+1) b) x^3(x-1)-(x-1)=(x-1)(x^3-1) v) тут скорее всего 9х²? (3x-10)(3x+10)=0 3x=10, x=3/10=0.3 3x= -10, x= -0.3 г) (4y-3)-(2y+5)²=0 4y-3-(4y²+20y+25)=0 -4y²-16y-28=0 :(-4) y²+4y+7=0 D=16-28<0 уравнение корней не имеет
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