Слова из шести букв ударение на третий слог

Русский язык
Слова из шести букв ударение на третий слог
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