Разобрать местоимения: нашей, собой, другого. Помогите пожалуйста!
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Разобрать местоимения: нашей, собой, другого. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
другого - опеределит, ед.число. муж. родрод.п , доплнение собой - возвратное, творит.пад., дополнение.
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