Выписать глаголы в прршедшем времени и указать род Было ясно И светло. За село, день с тобою Увело. За окном Метель мела Снег несла, В трубе гудела. Стало всё Белее мела
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Выписать глаголы в прршедшем времени и указать род Было ясно И светло. За село, день с тобою Увело. За окном Метель мела Снег несла, В трубе гудела. Стало всё Белее мела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель,было,ясно,уаело,белее мела,и светло
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