Запиши решение задачи выражением и найди его значение: У мамы осталось 9рублей после того, как она купила 3 шоколадки по 20 рублей . Сколько денег было у мамы? Решение : Ответ:
Математика
Запиши решение задачи выражением и найди его значение: У мамы осталось 9рублей после того, как она купила 3 шоколадки по 20 рублей . Сколько денег было у мамы? Решение : Ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3=60руб 9+60=69руб Ответ:69рублей было у мамы
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