Запиши решение задачи выражением и найди его значение: У мамы осталось 9рублей после того, как она купила 3 шоколадки по 20 рублей . Сколько денег было у мамы? Решение : Ответ:

Математика

Запиши решение задачи выражением и найди его значение: У мамы осталось 9рублей после того, как она купила 3 шоколадки по 20 рублей . Сколько денег было у мамы? Решение : Ответ:

Автор: Гость