Какое из следущих чиснл являнтся корнем уравнения 4×=0,36
Математика
Какое из следущих чиснл являнтся корнем уравнения 4×=0,36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=0,36:4 x=0,09 Так, или я что-то недопонял?
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