Помогите пожалуйста,очень нужно разобрать :( Математические методы Найти полиэ??р и ОДР для системы:

Гость: Гость:

{ x1 + x2 <= 8 { 2x1 - x2 >= 1 { x1 - 2x2 <= 2 Выразим x2 через x1 во всех 3 неравенствах { x2 <= 8 - x1 { x2 <= 2x1 - 1 { x2 >= 0,5*x1 - 1 Строим три прямых: { x2 = -x1 + 8 (1) { x2 = 2x1 - 1 (2) { x2 = 0,5*x1 - 1 (3) На рисунке прямые обозначены номерами (1), (2), (3). Нас интересует область ниже прямой (1), ниже (2) и выше (3). Эта область закрашена на рисунке. Это треугольник ABC, A(3; 5); B(6; 2); C(0; -1)