0,75 разделить на 10000 в столбик
Математика
0,75 разделить на 10000 в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А зачем в столбик можно и в строку, 0.75 : 10000 = 0,000075
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