За 1,8 кг огурцов и 2,4 кг помидоров заплатили 2,16 тыс. руб . Известно 1 кг помидоров дороже 1 кг огурцов на 0,2 тыс . руб. Сколько стоит 1 кг помидоров?
Математика
За 1,8 кг огурцов и 2,4 кг помидоров заплатили 2,16 тыс. руб . Известно 1 кг помидоров дороже 1 кг огурцов на 0,2 тыс . руб. Сколько стоит 1 кг помидоров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена огурцов х тыс.руб. цена помидор х +0,2 тыс.руб. 1,8х + 2,4(х+0,2) = 2,16 1,8х + 2,4х + 0,48 = 2,16 4,2х = 2,16 -0,48 4,2х = 1,68 х = 1,68: 4,2 х = 0,4 тыс.рублей стоят огурцы 0,4+0,2 = 0,6 тыс.руб. стоят помидоры
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