За 1,8 кг огурцов и 2,4 кг помидоров заплатили 2,16 тыс. руб . Известно 1 кг помидоров дороже 1 кг огурцов на 0,2 тыс . руб. Сколько стоит 1 кг помидоров?

Математика

За 1,8 кг огурцов и 2,4 кг помидоров заплатили 2,16 тыс. руб . Известно 1 кг помидоров дороже 1 кг огурцов на 0,2 тыс . руб. Сколько стоит 1 кг помидоров?

Автор: Гость